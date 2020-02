Nieuw naamloos graf slachtoffer Watersnoodramp gevonden

Voor het DNA-onderzoek werden onbekende slachtoffers van de Watersnoodramp opgegraven (foto: Omroep Zeeland)

De vondst werd gedaan met behulp van Jaap Schoof uit Ouwerkerk, voormalig directeur van het Watersnoodmuseum. Hij attendeerde het team op de mogelijkheid van nog een onbekend graf en via kranten uit 1954 vond het onderzoeksteam het graf. Het betreft een graf dat niet geregistreerd is door de gemeente.

Hans Geldof, forensisch onderzoeker bij politie Zeeland-West-Brabant, spreekt van een 'spectaculaire' vondst. Volgens hem is het gevonden graf het laatste van een onbekend slachtoffer van de Watersnoodramp in Zeeland. De vindplaats van het graf wil hij nog onbekend houden tot zijn lezing zaterdag in het Watersnoodmuseum. Onderwerp van die lezing is het DNA-verwantschapsonderzoek waarbij aan de hand van het DNA van nabestaanden van watersnoodslachtoffers wordt geprobeerd niet geïdentificeerde slachtoffers alsnog een naam te geven.

Hans Geldof over het nieuwe onbekende graf van de Watersnoodramp

Behalve Geldof is er zaterdag ook een specialist van het Nederlands Forensisch Instituut aanwezig en een familie wiens vermiste vorig jaar werd geïdentificeerd door het DNA-onderzoek. Zij zullen ingaan op het belang van het afstaan van DNA door nabestaanden, omdat er nog steeds onbekende slachtoffers liggen in graven verspreid over de kernen van het rampgebied uit 1953.

Onderzoek startte in 2013

In september 2013 ging een grootschalig DNA-onderzoek van start naar slachtoffers van de Watersnoodramp die in een naamloos graf liggen. Hiervoor zijn in verschillende plaatsen onbekende slachtoffers van de Watersnoodramp opgegraven. Van deze slachtoffers is DNA afgenomen. In het laboratorium van het Nederlands Forensisch Instituut is dit DNA vergeleken met het DNA van mensen die familieleden hebben verloren tijdens de Ramp.

Van de 1.836 slachtoffers, zijn er ruim honderd nooit geïdentificeerd. Voor zover bekend kon er door het onderzoek aan drie onbekende slachtoffers een naam gegeven worden, waaronder Maatje Verhelst uit Nieuwerkerk en Maria Magdalena de Koster uit Kruiningen. Daarnaast is er nog een graf waarvan bekend is dat er twee verwanten in liggen, vader en zoon of twee neven. Maar volgens de officiële lijst van vermisten komt zo'n combinatie niet voor en Geldof verwacht dan ook dat deze graven voor altijd een mysterie blijven.

