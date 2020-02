Zeeland moet nú gaan bouwen voor ouderen: 'Honderden miljoenen nodig'

Mevrouw Mom is 93 jaar en woonde tot voor kort in een ruim appartement in Zierikzee. Het wonen daar werd een last voor haar. Te groot, te veel gedoe met haar rollator in de lift. Sinds kort woont ze in een kleiner appartement in zorgcentrum De Wieken van zorginstelling Eilandzorg op de begane grond. Dat heet 'huren met zorg'.

Oudere heeft twee woonkeuzes

Je hebt als oudere in Nederland grofweg twee opties: òf thuis wonen met thuiszorg en aanpassingen als een traplift, òf in het verpleegtehuis, maar dan moet je hele zware zorg nodig hebben. In Zierikzee is het idee van het oude verzorgingstehuis terug. Dus redelijk zelfstandig wonen in een zorginstelling, met zorg waar dat nodig is. Bij mevrouw Mom is dat hulp 's ochtends bij het opstaan en 's avonds bij het naar bed gaan.

Mevrouw Mom is erg blij met haar nieuwe appartement:

Net als mevrouw Mom zouden alle ouderen prettig moeten wonen, vindt ANBO. Uit onderzoek van de ouderenorganisatie blijkt dat dit nog een immense klus wordt. Er komt de komende twintig jaar een enorme grijze golf aan.

Vijftig miljoen

Voor een gemeente als Terneuzen bijvoorbeeld, de grootste Zeeuwse gemeente, heb je het over een investering van praktisch vijftig miljoen:

Voor de vier grote Zeeuwse gemeentes samen praat de ANBO over een investering van 160 miljoen euro om bestaande woningen geschikt te maken, met bijvoorbeeld een traplift, of om nieuwe woningen te bouwen. Bernadet Naber van ANBO: "Gemeentes moeten nadenken hoe ze dat willen gaan doen. Kunnen we kantoorpanden ombouwen? Kunnen we particuliere initiatieven omarmen?"

'We zijn al laat'

Zaak is het volgens haar om snel aan het werk te gaan. "Want zo'n nieuwe woonvorm heb je niet direct. Als je nu begint met bouwen, dan staat zo'n complex er natuurlijk pas over een aantal jaren. Dus het is nu al redelijk laat als we nu met zijn allen nog moeten beginnen."

Volgens Naber gaat de discussie over woningnood te vaak over jongeren. Terwijl juist de ouderen kunnen zorgen voor doorstroom. "Ik kijk naar mijn ouders. Die zijn tachtig en wonen nog steeds in het huis waar ik ben opgegroeid. Op de bovenverdieping komen ze nooit meer, beneden hebben ze de garage omgebouwd. Ze zouden graag naar een geschiktere woning willen, maar die is er niet in de buurt. Als die er wel zou zijn, komt er een woning voor een jong gezin vrij."

Voor de aankomende grijze golf moet er volgens de ANBO gebouwd worden (foto: Omroep Zeeland)

De oproep richting Zeeuwse gemeenten is helder. "Kijk naar het onderzoek, we hebben het per gemeente precies in kaart gebracht en wacht er niet te lang mee."

En mevrouw Mom? Die geniet van haar nieuwe plek. "Ik kan met alle activiteiten meedoen, kan eten in het restaurant, krijg hulp bij het opstaan en naar bed gaan. Het is een zegen."