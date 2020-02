'Zeeland is een toplocatie om te filmen'

Hoewel de commissie nog maar twee jaar bestaat zijn er al meerdere grote films en documentaires naar Zeeland gehaald. Anic Lammers en Carolijn Lilipaly zijn de drijvende krachten achter Zeeland Film Commission.

Bekendheid

De commissie krijgt steeds meer bekendheid bij productiemaatschappijen, regisseurs en locatiescouts. Lammers: "Dat heeft geresulteerd in een aantal mooie producties, zoals de serie Grenslanders van de Zeeuwse regisseur Erik de Bruijn, Nr. 10 van Alex van Warmerdam en natuurlijk de speelfilm De Slag om de Schelde, die momenteel wordt gedraaid in Zeeland." Maar daarnaast worden er ook regelmatig documentaires, commercials en videoclips opgenomen, waar Zeeland Film Commission bij betrokken is.

Opname van een videoclip in de timmerfabriek in Vlissingen (foto: Zeeland Film Commission)

Volgens Lammers begint het vaak met een telefoontje. "We worden gebeld door een productiemaatschappij met een bepaalde vraag. De één is op zoek zijn naar een locatie, de ander vraagt of er een weg afgezet kan worden en weer iemand anders wil een vergunning om bijvoorbeeld in Het Verdronken Land van Saeftinghe te filmen. Wij gaan dan in eerste instantie op zoek, proberen het te regelen en brengen ze vervolgens in contact met de juiste personen of instanties."

Ik ben echt een fan van de Zeeland Film Commission" Alain de Levita - producent

Dat producenten en regisseurs onze provincie steeds vaker weten te vinden als filmlocatie ligt volgens Lilipaly voor de hand. "Er zijn veel mogelijkheden in Zeeland. Er is veel ruimte en dat is voor producenten interessant. Er is namelijk weinig beeldvervuiling, weinig objecten in de achtergrond, die tijdens de nabewerking moeten worden weggepoetst. Dat scheelt enorm veel tijd en geld."

Meer voordelen

Mensen zijn volgens haar over het algemeen ook ontzettend vriendelijk en welwillend om mee te werken denken. En daarnaast is het parkeren veel goedkoper dan bijvoorbeeld in de Randstad.

Ook Alain de Levita, producent van de film De Slag om de Schelde, hecht veel waarde aan een Film Commission. "Wij betrekken ze altijd bij een productie. Je gaat namelijk naar een streek die je niet of nagenoeg niet kent. Je kent de infrastructuur niet en je weet niet wat er allemaal mogelijk is. En een Film Commission kan je daarbij helpen met hun contacten. Ze zijn dus van onschatbare waarde."

Ze hebben een belangrijke rol gespeeld

Dat geldt ook voor De Slag om de Schelde. Volgens De Levita is Zeeland Film Commission al vroeg bij de voorbereidingen betrokken. "We waren op zoek naar specifieke locaties om te draaien. En Zeeland ziet er inmiddels natuurlijk anders uit dan in 1944. De dames hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Daarnaast moesten er ook allerlei randzaken geregeld worden, zoals vergunningen."

Opname van de speelfilm Slag om de Schelde (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse regisseur Erik de Bruijn is regelmatig betrokken bij producties die in Zeeland worden opgenomen. Zijn film Wilde Mossels is bijvoorbeeld grotendeels op Schouwen-Duiveland gedraaid. "Zeeland is een rijk, filmisch gebied. Het is zeer veelzijdig en uitgebreid, door de verschillende eilanden en culturen."

Vertrouwen en aandacht

De Bruijn vindt het positief dat Zeeland Film Commission in het leven is geroepen. "De commissie heeft een grote rol gespeeld bij de serie Grenslanders. Je hebt altijd te maken met tegenslagen als je zo'n groot project moet regisseren. Dan is vertrouwen, aandacht en zelfs een compliment op zijn tijd ook erg fijn. Anic en Carolijn voelen dat soort dingen haarfijn aan. Ik ben echt fan van ze."