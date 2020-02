Vrouw in de Media-award opnieuw naar Sandra de Blaeij

De Blaey wint Zeeuwse Vrouw in de Media Award (foto: Omroep Zeeland)

Het doel van de prijs is om meer vrouwelijke experts in het nieuws te krijgen. Want vrouwen worden minder vaak gevraagd en zeggen ook vaker nee. Zelf herkent De Blaeij die onzekerheid. "Je had mij een paar jaar geleden ook niet zo makkelijk zover gekregen, maar nu grijp ik iedere kans om in de media over mijn platform te vertellen met beide handen aan!"

Vrouwelijke experts

De jaarlijkse Vrouw in de Media Awards is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. De awards zijn bedoeld om vrouwelijke experts en rolmodellen aan te moedigen om zichtbaar te zijn in de media en redacties aan te sporen om hen vaker een podium te bieden.

Volgens Marga Miltenburg van ZijSpreekt is het jammer dat er nog steeds meestal mannelijke experts in de media hun kennis en kunde mogen tentoonspreiden. En dat ligt deels aan de media. "Je ziet toch nog steeds dat in het adressenbestand meer mannen dan vrouwen staan."

Deels door de vrouwen zelf

Toch komt het volgens Miltenburg ook deels door de vrouwen zelf. "Als je vrouwen belt, durven ze het ook vaak niet aan. Maar dankzij deze rolmodellen hopen we dat meer vrouwen het aandurven om ja te zeggen als ze benaderd worden voor een interview." Het draait daarbij volgens De Blaeij vooral ook om ervaring en voorbereiding. "Als je weet wat je kernboodschap is, sta je steviger in je schoenen tijdens een interview."

In iedere provincie worden tien kandidaten genomineerd. De winnaar wordt vervolgens bepaald op basis van publieksstemmen. Naast de provincieprijzen wordt er ook een landelijke award uitgereikt. De Zeeuwse winnaar werd vanmorgen in Goedemorgen Zeeland bekendgemaakt.

