Voetbalvereniging GOES dient bezwaarschrift in tegen straf aanklager

Daan Eikenhout

GOES-voorzitter John Vette liet vrijdag al weten de opgelegde straf 'buiten proportioneel' te vinden. "Wij vinden dat we er alles aan gedaan hebben om een trainer te vinden. We hebben met tien kandidaten gesproken", zei Vette. Volgens hem is er continue overleg geweest met de trainersvakbond VVON en de KNVB om tot een oplossing te komen. Zonder succes.

Na het vertrek van trainer Ruud Pennings in oktober is GOES er niet in geslaagd een trainer te vinden die het vereiste UEFA A-diploma heeft. Na Pennings zat het duo Ron Amperse/John Livramento op de bank en daarna Eikenhout. Geen van de trainers beschikt over het diploma, terwijl dat wel verplicht is. Tot 23 december had GOES dispensatie. Sinds de aanklager de kwestie onderzoekt (twee weken geleden) is de dispensatie vervallen.

Eikenhout op de bank

GOES heeft van de KNVB bericht gekregen dat het bezwaarschrift ontvangen is en dan interim-trainer Daan Eikenhout tot de behandeling daarvan door de tuchtcommissie op de bank mag blijven zitten. Wanneer de tuchtcommissie aan de zaak gaat werken is nog niet bekend.

