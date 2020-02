Districtschef Ronald Weydema vertrekt bij de politie

Ronald Weydema (foto: Politie Zeeland)

Weydema was de afgelopen tien jaar hoofd politiezaken en sectorhoofd in het district Zeeland. Zijn aanstaande vertrek is volgens politiechef Hanneke Ekelmans een verlies voor de eenheid Zeeland- West-Brabant. "Ronald staat bekend om zijn vakmanschap en is als geen ander in staat om op een integere en vertrouwenwekkende wijze de verschillende invalshoeken en belangen met elkaar te verbinden."

Rijkspolitie

Voor hij naar Zeeland kwam, werkte Weydema in tal van andere plaatsen in het land. Hij begon zijn loopbaan bij de toenmalige Rijkspolitie in de gemeente Vianen.