'Ik weet dat ik zó gehackt kan worden en toch log ik in op openbare netwerken': studenten krijgen lezing over hacken

Hackers vinden manieren om, zonder dat dit de bedoeling is, systemen binnen te dringen. Volgens Parent weten nog te weinig telefoongebruikers dat hun informatie elk moment op straat kan komen te liggen. "Weinig mensen weten hoe eenvoudig een hacker een bedrijfsnetwerk kan infiltreren en er met gevoelige gegevens van personen aan de haal kan gaan", vertelt Parent.

Hacker (foto: Wikimedia Commons)

Met de lezing richt Parent zich vooral op de studenten die het bedrijfsleven ingaan. "Ik wil deze studenten ervan bewust maken dat niet ieder bedrijf waar zij terecht komen, haar gegevens en data goed beschermt. Als ik met deze lezing ervoor kan zorgen dat deze studenten hun werkgevers kunnen waarschuwen voor het gevaar dat er dreigt vanuit hackers, dan ben ik tevreden."

Social media ook gevaarlijk

Ook waarschuwt Parent de studenten voor het gebruik van social media. "Persoonsgegevens en foto's kunnen makkelijk door iemand anders gebruikt worden, dus pas op wat je op jouw telefoon of computer hebt staan, zeker wanneer je inlogt op een openbaar WiFi-netwerk." Parent bedoelt dan vooral de gratis WiFi-netwerken op vliegvelden, stations en treinen. "Daar kunnen hackers het makkelijkst aan de slag."

Waarschuwen voor een hack

Zelf is Parent 'etisch hacker', dat betekent dat hij bedrijven inlicht wanneer er 'hackgevaar' op de loer ligt. En dát is nodig, vindt Parent. "Iedereen is tegenwoordig bezig met telefoons en laptops, zonder dat zij er bij stilstaan wat voor gevolgen dit kan hebben voor je veiligheid."

Max de Boo van Uijen zat tijdens de lezing op één van de eerste rijen in de collegezaal. "Ik schrok niet van de dingen die Wouter Parent zei. Ik ben me er best van bewust dat het gevaarlijk is om gegevens op mijn telefoon te hebben en vervolgens in te loggen bij een openbaar wifi-netwerk. Ieder moment kan alles zo op straat liggen. En toch doe ik het, gewoon even inloggen bij de gratis Wifi in de trein, raar eigenlijk he?"