'Verkeerssituatie bij Waterpark Veerse Meer moet sowieso aangepakt worden'

Waterpark Veerse Meer (foto: Omroep Zeeland)

Het onderzoek van verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng werd vanavond gepresenteerd. Volgens onderzoeker Danny Walraven van het bureau is vooral het verkeer rondom Arnemuiden nu al te druk. "In het hele gebied Veerse Meer Zuid zullen knelpunten ontstaan. Op het gebied van veiligheid, op het gebied dat het te druk is op de wegen om de veiligheid van fietsers te waarborgen", legt Walraven uit. Volgens de onderzoeker doen knelpunten doen zich nu al voor, nog zonder dat het nieuwe park er staat.

Grotere oplossingen

Walraven zegt dat er gekeken moet worden naar grotere oplossingen waar zowel Lewedorp, Arnemuiden als Wolphaartsdijk baat bij hebben. Walraven: "We zien dat heel veel lokale zaken als een rondweg rond Arnemuiden alleen maar een lokaal probleem oplost in Arnemuiden, maar niets voor Lewedorp of Wolphaartsdijk doet. Als je gaat kijken naar het totaal, dan moet je gaan zoeken naar oplossingen die behoorlijk omvangrijk zijn."

Volgens wethouder Chris Simons van Middelburg wordt er gekeken naar zo'n grotere oplossing. "Alle wegbeheerders die ermee te maken hebben, hebben gezegd we gaan naar een complete gebiedsvisie voor het verkeer kijken", aldus Simons. Volgens de wethouder is daar geld voor, ondanks de lege portemonnee van de gemeente: "Wegen doe je aanleggen voor een hele lange periode, dus daar kan je met de financiering ook wat doen."

Dat geld komt in ieder geval niet van projectontwikkelaar Driestar. Toen Gerro Vonk van Driestar gevraagd werd of zijn bedrijf bij wil dragen aan ontsluiting van het park, reageerde hij ontkennend. "Door ons plan neemt het verkeer in de omgeving niet veel meer toe dan volgens het huidig bestemmingsplan al zou mogen. dus je kunt niet zeggen dat Driestar moet meebetalen", antwoordde Vonk op een vraag uit de zaal.