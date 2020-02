Bestelbus rijdt van oprit A58 en belandt onderaan viaduct

De bestelbus reed over de Sloeweg (N62) richting de oprit van de snelweg bij Heinkenszand toen de bestuurder van het busje rond 06.20 uur door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. Via de berm reed de auto tegen een vangrail en kwam onderaan het talud bij de ingang van een tunnel bij de Vrooneweg op zijn kant tot stilstand.

De bestuurder was al uit de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend, behalve dat hij door ambulancepersoneel is meegenomen naar het ziekenhuis. De zwaar beschadigde bestelbus is meegenomen door een bergingsbedrijf.