FFA laureaat De Kramer: 'Ik dacht ik word in de maling genomen!'

Sander de Kramer in Sierra Leone (foto: RTV Rijnmond)

"Ik ken natuurlijk de award en de laureaten die hem eerder gewonnen hebben, zoals Nelson Mandela, Michail Gorbatsjov, Angela Merkel, dus toen ze me belden dacht ik echt even ik word in de maling genomen!", vertelt de Kramer vanmorgen in Zeeland wordt wakker.

Sander de Kramer over hoe hij hoorde dat hij een Four Freedoms Award krijgt

Hij krijgt de award volgens de jury: "Als blijk van waardering voor zijn innovatieve manier van hulpverlening en toegewijde inzet voor minderbedeelden, zowel in binnen- als in het buitenland." Het gaat met name om kindslaven die hij bevrijdde uit diamantmijnen in Sierra Leone.

'Mooi dat het gezien wordt'

Toen hij eenmaal doorhad dat het niet om een grap ging, moest dat nieuws even landen. "Ik vind het echt geweldig! Ik sta daar te ploeteren diep in de jungle van Sierra Leone en het is zo mooi dat dat gezien wordt!"

De Kramer is columnist, programmamaker en presentator van het televisieprogramma Woorden en Daden van RTV Rijnmond. Die omroep interviewde hem gisteren toen het nieuws over de Four Freedoms Award naar buiten kwam.

De jury van de Four Freedoms Awards roemt zijn moed. Uit het juryrapport: "Zijn hulp was niet altijd zonder risico en ging soms zelfs gepaard met gevaar voor eigen leven. Dit heeft hem echter nooit tegengehouden. Zijn positieve instelling en medemenselijkheid zijn een voorbeeld voor velen in een wereld waarin het individualisme lijkt te floreren."

Trots

Hij is zelf ook trots op wat hij met zijn team heeft bereikt. "We hebben ook zoveel kinderen uit de prostitutie gehaald. Jonge kinderen die naar school horen te gaan! In het armste land van de wereld heb je geen enkele kans als je weeskind bent, behalve te bedelen op straat of in de prostitutie te belanden. En nu gaan deze kinderen allemaal naar school!"

Ik ben geboren met een soort oerwoede en als ik onrecht zie dan moet ik daartegen knokken. " Sander de Kramer, laureaat Four Freedoms Award

Volgens De Kramer begin het allemaal met een krantenartikel. "In 2007 werd ik geraakt door een heel klein artikeltje, waarin stond dat Sierra Leone was uitgeroepen tot slechtste plek op aarde. Ik vroeg me af: hoe zou het zijn om te leven op de slechtste plek op aarde. Dus ik ben in het vliegtuig gestapt en in Sierra Leone werd ik geraakt door de kinderen in de diamantmijnen. Kinderen van 3 tot 6 jaar jong, doodongelukkig, die zichzelf aan het doodgraven zijn voor nog geen dubbeltje per dag."

'Al wordt het mijn dood'

Hij heeft zich vervolgens jarenlang ervoor ingezet om het lot van deze kinderen te verbeteren. "Mijn moeder zegt altijd: Ik ben geboren met een soort oerwoede en als ik onrecht zie dan moet ik daartegen knokken. Dus toen ik die kinderen in de mijnen zie, dan gaan bij mij mijn haren overeind staan. Dan denk ik: al wordt het mijn dood, ik ga proberen die kinderen hieruit te halen!"

Zoals het juryrapport al vermeldde bleek dat makkelijker gezegd dan gedaan, maar De Kramer liet zich niet afschrikken. "Ik heb veel uitdagingen gehad. Ik ben gearresteerd door een corrupte agent, ik heb een keer moeten vluchten voor mijn leven. Maar via de chiefs, de lokale traditionele leiders, is het mij gelukt om alle kinderen die ik gezien had eruit te halen en voor hen een school te bouwen."

Levenslang

Het is dus niet zonder gevaren. Toch moet hij voorlopig nog niet aan stoppen denken. "Ik denk dat dit levenslang is. Dit is iets daar stap je in en dat blijf je je hele leven lang doen. Het wordt een deel van je leven, een levensstijl."

Medailles die horen bij de Four Freedom Awards (foto: ANP)

De Four Freedoms Awards worden in april weer uitgereikt in Middelburg. Deze prijzen gaan naar mensen of organisaties die invulling geven aan de Vier Vrijheden zoals president Roosevelt ze omschreef: Vrijwaring van meningsuiting, Vrijwaring van godsdienst, Vrijwaring van vrees en Vrijwaring van gebrek. Die laatste gaat naar De Kramer.

Middelburg aan de beurt

De prijzen worden jaarlijks uitgereikt, om en om door de Roosevelt Foundation in Middelburg en de Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in New York. Dit jaar is Middelburg dus aan de beurt. Ook is er een internationale Four Freedoms Award, die gaat dit jaar naar de Verenigde Naties.

