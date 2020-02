Zondag zesde NK Tegenwindfietsen; 'We kriehen sturm!'

Een deelnemer trotseert de wind tijdens een eerdere editie van het NK Tegenwindfietsen (foto: Ria Brasser)

Robrecht Stoekenbroek, bedenker en organisator van het NK, maakte het nieuws vanmorgen bekend dat de wielerwedstrijd zondag gehouden wordt. Daarmee wordt het de zesde editie. De vorige editie was in december 2018. Het jaar daarvoor, in het stormseizoen van 2017/2018, was er geen NK Tegenwindfietsen omdat de weersomstandigheden telkens niet goed waren.

'Heelhuids de eindstreep halen'

Ook voor komende zondag spande het erom of het wel door kon gaan, vertelde Stoekenbroek vanmorgen in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. Want het moet ook weer niet té hard waaien. "Het moet wel veilig blijven, de deelnemers moeten wel heelhuids de eindstreep kunnen halen."

Robrecht Stoekenbroek over de zesde editie van het NK Tegenwindfietsen

Tegelijkertijd moet er niet te kinderachtig over gedaan worden, vindt hij. "We stonden bij een eerdere editie op het punt om af te lasten, vanwege de harde wind en de regen, maar toen werden we teruggefloten door de deelnemers. Die zeiden: Kom op, het is het NK Tegenwindfietsen! Je moet wel een beetje afzien."

Gisteren werd op sociale media al gespeculeerd over de komst van een zesde editie.

Op de Oosterscheldekering zullen zondag 300 getrainde en ongetrainde windfanaten zich letterlijk het snot voor de ogen stampen in de strijd tegen de wind, ze doen dat op een gewone fiets met terugtraprem. Het belooft onstuimig, goor en guur weer te worden, volgens de voorspellingen met minimaal windkracht 7.

De eerste editie van het NK Tegenwindfietsen was in 2013. De deelnemers worden verdeeld over 200 individuele fietsers en 25 ploegen van vier fietsers. Deelnemers starten dertig seconden na elkaar en degene met de snelste tijd wint. Het evenement wordt gesponsord door energieleverancier Eneco.

