Massada vertelt het Molukse verhaal in theatershow

Massada is springlevend. De band treedt zo'n 50 keer per jaar op. Dat is bijna elke week!

Johnny: "Met de band gaat het uitstekend. We hebben het bijzonder druk. Vooral nu we dit jaar ook een aantal theaters doen, is het een vol concertjaar geworden."

Gitarist Rudy de Queljoe en drummer Alvin Manuhuwa komen uit Zeeland. Zijn er nog meer leden met Zeeuwse connecties?

Johnny: "Er zijn wel connecties met de Molukse gemeenschap aldaar, maar niet meer uit Zeeland. De bandleden komen uit alle regio's."

Massada ontstond eind jaren zestig in het Noord-Hollandse Huizen als The Eagles. Sinds '73 speelt de band onder de naam Massada. De populariteit van de band steeg tot grote hoogte dankzij de singles Latin Dance, Dansa (1978), Arumbai en de nummer 1-hit Sajang É (1979). In hetzelfde jaar speelde Massada op Pinkpop en maakte de band een tournee door Duitsland. De roep om een compleet Maleistalig album was groot, maar de band ging met de LP Baru meer de funk-kant op. Door het uitblijven van hitsuccessen leek het einde van de band in zicht. In de jaren negentig vormde zich een Massada Revival Band. Johnny Manuhutu sloot zich daarbij aan in 1995 en er volgden optredens op o.a. Pasar Malam Den Haag en Vrienden van Amstel Live. Ook de in Middelburg opgegroeide Rudy de Queljoe kwam in 2004 weer bij de band spelen. Bij het 40-jarig bestaan van de band werd in 2014 stilgestaan met een optreden in Winterswijk en een dubbel cd/dvd M40years Baronda Live.

Jullie maken latin- en percussierock, maar ook muziek met een band met de Molukken. Komen beide genres aan bod in Vlissingen?

"We hadden laatste een documentaire op de NPO over 'Trots op Massada', die ons Moluks verhaal vertelt. In de theaters willen we ook wat meer het Moluks verhaal vertellen. Vooral in de eerste helft van de show zullen we onze afkomst en onze situatie alhier een klein beetje laten zien en horen. Ik denk dat het voor veel mensen in het publiek ontzettend verrassend zal zijn."

Bij het 40-jarige jubileum is uitgebreid stilgestaan. Die 50 jaar zullen jullie ook wel halen?

"Die zullen we wel halen. Maar dan moeten we wel Onze-Lieve-Heer verzoeken om ons gezond te houden, want het is niet niks om al die jaren rond te toeren. Dan hoop je dat het goed gaat. Gelukkig is het tot dusver goed gegaan, dus kunnen we die 50 jaar binnenkort ook wel toezeggen."

Massada komt op 7 februari naar CCXL in Vlissingen in de volgende bezetting: Johnny Manuhutu (leadvocals), Rudy de Queljoe (gitaar), Jopie Manuhutu (timbalen), Jan Jermias (gitaar), James Sabandar (bas), Freddy Anindjola (toetsen), Daniël Bloem-Beretty (conta's) en Alvin Manuhuwa (drums). Het optreden begint om 20.15 uur.

Johnny Manuhutu vertelt over het volle concertjaar van Massada