Deze matte skibril wordt op een Middelburgs zolderkamertje gemaakt

Niet zomaar skibrillen, maar naar eigen zeggen de eerste matte skibrillen ter wereld. Hij verkocht al zonnebrillen met matte glazen. "Ik vind het zelf heel vervelend als je met iemand praat met een zonnebril op en je ziet je zelf de hele tijd staan. Vandaar de zonnebrillen met matte glazen, dat idee heb ik doorgevoerd naar skibrillen. Je kan alles blijven zien, het houdt de zon goed tegen, maar het ziet er net iets gaver uit."

Goede outfit!

Het oog wil namelijk ook wat. Vroeger stak een wintersportoutfit niet zo nauw, tegenwoordig is het bijna net zo belangrijk als het skiën of snowboarden zelf. "Ik ben zelf nog niet zo oud, maar een jaar of twaalf geleden zag je echt van die oranje brillen met lelijke ronde vormen. Nog net niet de foute skipakken. Tegenwoordig gaan mensen voor een outfit die helemaal op elkaar is afgestemd."

Het heerlijke aan wintersport vind ik dat je nergens aan moet denken." Marien Klootwijk, zelfstandig ondernemer

Klootwijk is zelf een echte wintersportfan. Dus de stap van zonnebrillen naar exemplaren voor de wintersport, was niet zo gek. "Het heerlijke aan wintersport vind ik dat je nergens aan moet denken. Je hoeft in feite alleen maar van hutje naar hutje te skiën om te kijken wat je gaat eten. Je kan genieten van de natuur en de rust."

Van 300 naar 3.000 zonnebrillen

Ruim zeven jaar geleden kwam Marien op het idee om zonnebrillen te verkopen. "Ik was toen nog iets jonger en had minder geld. Ik was op zoek naar leuke zonnebrillen voor een leuk prijsje. Die had je in Nederland niet, dus om het probleem op te lossen ben ik ze zelf maar gaan verkopen. Eerst alleen aan vrienden en kennissen."

Nu verkoopt hij zo'n 2.500 tot 3.000 brillen per jaar. Hij ontwerpt ze, bestelt de onderdelen en zet de brillen vervolgens zelf in elkaar. Het opzetten van de skibrillenlijn is dankzij een crowdfundactie tot stand gekomen.

Andere baas

Dat doet hij naast een andere baan, hij is namelijk ook marketeer bij LuxImprove in Kruiningen. Het houdt hem scherp. "De markt van de zonnebrillen kan je vergelijken met het uitbaten van een strandtent. In de zomer heb je het druk, in de winter minder. Mijn andere baan heb ik dus gewoon nog nodig en ik vind het heerlijk om in een team te werken. Als zelfstandige ben ik op mezelf aangewezen, terwijl werken voor een baas mij scherp houdt en ik telkens nieuwe prikkels krijg van collega's."