Middelburgse Syriëganger veroordeeld voor bedreiging, maar hoeft niet de cel in

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij meerdere malen mensen heeft bedreigd met de dood en dat hij daarbij woorden heeft gebruikt die beelden oproepen van terrorisme. Daardoor heeft hij volgens de rechtbank bijgedragen aan de 'in de maatschappij levende gevoelens van onrust en onveiligheid'. Bovendien heeft hij daardoor een 'angstige situatie gecreëerd voor de slachtoffers'.

'Alleen moslims mogen mijn haar aanraken'

De verdachte zou bedreigingen hebben geuit bij een kapperszaak in Middelburg en bij werkleerbedrijf Orionis Walcheren. Bij de kapper zou hij hebben gezegd: "Als jullie geen moslims zijn dan mag je niet aan mijn haar zitten. Ik laat de Sjiieten mijn haar niet aanraken, alleen moslims mogen mijn haar aanraken. Mensen zoals jullie moeten gedood worden, ze mogen niet leven, ze moeten de keel doorgesneden worden."

Bij Orionis zou hij in maart tegen een collega hebben gezegd: "Wat willen jullie? Een terroristische aanslag? Ik ga jullie allemaal onthoofden vuile vieze kankercellen. Ik sla jullie allemaal op jullie bek." Ook zou hij naderhand tegen zijn moeder hebben gezegd dat hij collega's met de dood had bedreigd.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vroeg de officier van justitie bij nader inzien toch vrijspraak voor de bedreiging bij de kapperszaak. Dat zou meer het uitspreken van een wens zijn dan een daadwerkelijke bedreiging. Daarin gaat de rechter niet mee. De 25-jarige Middelburger wordt voor beide bedreigingen veroordeeld.

Meer gebaat bij begeleiding dan celstraf

Desondanks neemt de rechter wel de strafeis van het OM over, omdat zowel de veroordeelde zelf als de maatschappij in zijn geheel meer gebaat zou zijn bij begeleiding dan een celstraf. Daarbij weegt de rechter onder meer mee dat de veroordeelde volgens de reclassering deze en eerdere bedreigingen geuit heeft omdat hij last heeft van psychische klachten.

De komende drie jaar moet de veroordeelde zich regelmatig melden bij reclassering en meewerken aan zijn psychiatrische behandeling, indien nodig met opname in een kliniek. Daarbij moet hij ook zijn voorgeschreven medicijnen slikken. Ook staat hij onder begeleiding van het Landelijk Steunpunt Extremisme. Bij het overtreden van die voorwaarden moet hij alsnog het voorwaardelijke deel van zijn celstraf uitzitten.

Kans groot dat de man opnieuw in de fout gaat

Normaal gesproken wordt uitgegaan van een proeftijd van twee jaar, maar de rechter heeft gekozen voor een langere proeftijd omdat de reclassering de kans erg groot acht dat de man opnieuw in de fout gaat. Ook het feit dat het diagnostisch onderzoek nog niet uitgevoerd rechtvaardigt volgens de rechtbank een langere proeftijd.

Mensen hoeven niet bang te zijn voor mij. Ik ben er niet toe in staat om zoiets te doen." de 25-jarige veroordeelde

Uit een rapport van de reclassering blijkt dat verdachte een grote interesse heeft in jihadisme. Ook zocht hij op internet naar zoektermen als: Syrië, Syriëgangers en Islamic State. Verder zou hij hebben opgezocht hoe je autobommen maakt.

Terroristische organisatie

In 2017 stond de man al terecht voor de rechtbank, omdat hij werd verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De Middelburger zou in 2013 naar Syrië zijn gereisd en in oktober 2016 bij een nieuwe poging zijn aangehouden. Tijdens de periode in Syrië zou de man zijn opgeleid om met wapens om te gaan, was het vermoeden van het OM.

De verdachte heeft destijds een jaar vastgezeten en werd verdacht van radicalisering. De rechter noemde deze zaak destijds zorgelijk en bedenkelijk, maar niet voldoende om de man te veroordelen. In deze zaak loopt nog een hoger beroep. Het is nog niet bekend wanneer dat hoger beroep gepland staat.

'Niet toe in staat'

Zelf zegt de verdachte dat hij nooit een aanslag zou plegen. "Mensen hoeven niet bang te zijn voor mij. Ik ben er niet toe in staat om zoiets te doen", zei hij eerder tijdens tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

