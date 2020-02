Het laatste verpleeghuis met tweepersoonskamers krijgt eindelijk opknapbeurt

Over vijf jaar moet er een nieuw verpleeghuis gebouwd zijn om het huidige De Stelle te vervangen. In de tussentijd wordt het huidige gebouw toch nog opgeknapt. Want nog vijf jaar met dit pand, dat kon niet meer.

Nog acht tweepersoonskamers

De Stelle biedt verpleeghuiszorg aan zo'n negentig mensen. Zestien van hen wonen nog op een tweepersoonskamer. Om alle bewoners een eigen kamer te geven, is de dagbesteding verhuisd naar het aanpalende Antoniusziekenhuis. Zo kwam er ruimte vrij voor eigen kamers. Drie echtparen houden wel een tweepersoonskamer.

"We zijn heel blij dat iedereen een eigen kamer krijgt. Voor ons en voor de mensen zelf is dat een groot verschil", zegt verpleegkundige Marleen Buijsse. "Vooral in de nachtelijke uren als je de buurman moet helpen, dan wordt de buurvrouw weer wakker en dat is niet echt prettig."

Verpleeghuis De Stelle heeft nog acht tweepersoonskamers (foto: Omroep Zeeland)

De centrale hal wordt gemoderniseerd. De oude bruine vloerbedekking gaat eruit. Nieuwe meubels, laminaat en nieuw behang moeten het een eigentijdse uitstraling geven. Ook worden alle kamers geschilderd. Bewoners hebben inspraak over de kleuren die daarbij worden gebruikt. "Het gaat er fris uitzien voor de bewoners", zegt manager langdurige zorg Tanja Speijer van Zorgsaam.

Verpleeghuis De Stelle krijgt kleinere woongroepen van acht bewoners (foto: Omroep Zeeland)

Voor de zomer moet de verbouwing klaar zijn. Zorgsaam investeert 1,5 miljoen euro in de renovatie. De locatie voor het nieuw te bouwen verpleeghuis is nog niet bekend.