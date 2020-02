Bouwput bij sluizen Terneuzen weer vol water gezet

Het buitenhoofd is het sluishoofd aan de Westerschelde-zijde waar de deuren en bruggen van de nieuwe sluis komen. Het water wordt in de bouwkuip gepompt om de opwaartse druk op de bodem te verminderen. Het droog ontgraven van de bouwkuip bij het buitenhoofd, tot een diepte van elf meter onder NAP, was al klaar.

4000 m3 per uur

"We pompen er 4.000 m3 water per uur in, dus het duurt wel even voordat de bouwkuip helemaal vol is", zegt Debbie van 't Westende, woordvoerder van de Nieuwe Sluis. "Maar het gaat voorspoedig, ik denk dat het volpompen vandaag nog klaar is."

Als de bouwkuip met water gevuld is, wordt er onder water verder gegraven tot een diepte van 22 meter onder NAP. Dat gaat om zo'n 130.000 m3 grond en duurt tot medio mei 2020. Daarvoor is er een speciaal ponton ontworpen dat in delen wordt aangevoerd. Later worden daar twee bouwkranen op geplaatst.

Onderwaterbeton

Daarna komt er onderwaterbeton op de bodem van de bouwkuip met onderwaterbeton. Dat wordt in drie dagen aaneengesloten aangebracht, met behulp van duikers. Het gaat om 12.000 kuub onderwaterbeton dat uit de eigen centrales op het bouwterrein komt.

Reportage over nieuwe stap in de aanleg van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen.