PVV en gemeente Tholen dinsdag tegenover elkaar voor de rechter

PVV Tholen wil volwaardig politiebureau terug (foto: Omroep Zeeland)

Het draait allemaal om de misstanden bij zwembad De Spetter. Die kwamen aan het licht nadat het zwembad voor zo'n 1,5 miljoen euro gerenoveerd werd. In januari werden de eerste documenten omtrent die renovatie openbaar gemaakt. Daaruit bleek dat er na de renovatie veel misstanden waren. Zo liep personeel gevaar doordat ze op teenslippers, in korte broek en t-shirt met jerrycans vol zwavelzuur liepen en die leeggoten in de installatie. Maar beschermende kleding kon niet worden gedragen doordat het na die renovatie structureel te warm was in de installatieruimte.

'Onvermijdelijke stap'

Volgens Bosch is deze stap naar de rechter nu onvermijdelijk. "Er zijn nog ruim 200 documenten die openbaar gemaakt moeten worden. Maar in de afgelopen twee weken is er communicatie geweest waardoor dat twijfelachtig is geworden." Welke communicatie dat is geweest wil Bosch in verband met de rechtszaak niet zeggen.

Renovatie zwembad De Spetter in Tholen (foto: ID4U)

Wel hoopt de PVV-fractievoorzitter dat de rechter besluit om de geheimhouding per direct op te heffen. "Dan mogen we erover spreken en daarna moeten de stukken zo snel mogelijk gepubliceerd worden." Volgende week donderdag zou er een besloten raadsvergadering worden gehouden over de stukken die nu nog geheim zijn. Als de rechter dinsdag bepaalt dat de geheimhouding wordt opgeheven wil Bosch dat de besloten raadsvergadering alsnog openbaar wordt gemaakt.

Lees ook: