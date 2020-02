Emma Heesters is verslaafd aan Nederlandstalig

Loop Niet Weg

Het contact met Kris Kross Amsterdam ontstond vorig jaar al in de studio. Zanger Tino Martin had afzonderlijk ook al samengewerkt met dat dj-trio. Emma: "De mannen van Kris Kross hadden mij gevraagd of ik wilde samenwerken met ze. Ze kwamen met een opzetje en dat vond ik eigenlijk meteen super cool."

Positieve reacties

De liefde voor het zingen in het Nederlands komt door haar optredens in tv-programma Beste Zangers. "Ik heb daar voor het eerst in het Nederlands gezongen en ik heb daar zo veel positieve reacties op ontvangen dat ik er gewoon mee door blijf gaan."

Emma is ook bezig met een solosingle. "Ik ben druk bezig met het schrijven ervan. Ik kijk nu welke stijl ik wil. Er zijn al een paar nummers, ik wil er nog een paar bij schrijven en uiteindelijk kies ik waar ik mee naar buiten kom."

Het is bizar wat er gebeurt als een nummer het zo goed doet in de hitlijsten. " Emma Heesters

De single met Rolf Sanchez, Pa Olvidarte, werd een grote hit. De plaat heeft Emma Heesters veel gebracht. Zo heeft ze al 180 shows in haar agenda staan, onder andere in de Ziggo Dome bij Tino Martin (1 en 2 mei) en ze zingt dit jaar in AFAS Live en Ahoy. Emma: "Het is bizar wat er gebeurt als een nummer het zo goed doet in de hitlijsten. Ik zou het alleen maar leuk vinden als dit nummer het nog beter doet. Ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan gaat vinden."

Het succes dat Emma heeft in Nederland betekent niet dat ze haar internationale dromen laat varen: "Ik ben vorige week nog in LA geweest om daar te schrijven met Scott Storch. Hij heeft geproduceerd voor Beyoncé, Justin Timberlake en 50cent, dus dat blijft lekker doorgaan. Op dit moment wil ik kijken wat er in Nederland gaande is. Dat is nu zo druk dat ik daar lekker in mee wil gaan en van genieten."

Persoonlijke sound

De plannen voor een album zijn er wel, maar nog niet heel concreet: "Ik wil eerst nog losse nummers doen. Ik ben nog maar net 24 en ik moet nog zo veel uitzoeken qua persoonlijke sound en lyrics. Daar heb ik nog tijd voor nodig, maar het zou zo maar kunnen dat die in 2021 komt."

Emma Heesters legt uit waarom ze voorlopig in het Nederlands blijft zingen