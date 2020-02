Pattinama-Kerkhove komt in dubbelspel in actie bij Fed Cup

'Reserve' Pattinama-Kerkhove trots op deelname aan Fed Cup (foto: ANP)

Pattinama-Kerkhove noemt het spannend en heel leuk om weer in het team te zitten. "In het algemeen ben je in de tenniswereld vaak alleen, maar nu is het lekker om een week lang met elkaar te spelen." En elkaar is in dit geval Arantxa Rus, Demi Schuurs, Indy de Vroome en Kiki Bertens, die haar rentree maakt in de Nederlandse ploeg. "Het is superleuk dat ze erbij is", zegt Pattinama-Kerkhove daarover. "Voor het team is het ook goed, want met haar maken we meer kans op de winst."

"Spelen voor Nederland is iets wat ik graag doe", gaat Pattinama-Kerkhove verder. "Ik ben er trots op dat ik er weer bij ben." Vandaag begint in Den Haag de wedstrijd van Nederland tegen Wit-Rusland. Bertens en Rus nemen het in de singles op tegen Aryna Sabalenka en Aljaksandra Sasnovitsj. Een dag later speelt Bertens dan tegen Sabalenka en Rus tegen Sasnovitsj.

Best of five

Na die twee partijen komt Pattinama-Kerkhove dan met Demi Schuurs in actie tegen Wit-Rusland. Mocht het na de singles-partijen gelijk staan dan is de wedstrijd van Pattinama-Kerkhove beslissend in wie de wedstrijd wint.