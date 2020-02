'Middelburgse huisartsen nemen geen nieuwe patiënten aan'

Huisarts (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Uit een inventarisatie van de Volkskrant blijkt dat het probleem komend jaar eerder groter dan kleiner wordt. Volgens huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars is het wrang, omdat huisartsen juist in het huidige zorgstelsel een steeds grotere rol spelen.

Een maandenlange wachtlijst is er naast Middelburg, ook in Enschede, Kampen en Emmen. In een tiental steden in Nederland dreigt ook daar dat inwoners zonder dokter komen te zitten. Daaronder dus Goes, maar ook Vlissingen, Bergen op Zoom, Rotterdam, Tilburg en Eindhoven.

Acute zorg

Patiënten zonder dokter kunnen bij acute zorg altijd aankloppen bij een praktijk. De huisarts is verplicht om zogenoemde passanten te helpen. Volgens de patiëntenorganisatie is deze situatie zorgelijk, omdat het van belang is dat de persoonlijk situatie niet bekend is bij die dokter.

De problemen zijn het grootst buiten de Randstad. Als noodgreep wordt daarom binnenkort in Zeeland gestart met digitale zorg op afstand.