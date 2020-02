Doelpuntenmachine Swift wil liever punten dan goals

Swift heeft de ambitie om dit seizoen kampioen te worden en zo te promoveren naar de hoofdklasse. Maar dat zal, ondanks de karrenvracht aan goals, nog een hele opgave worden. Alleen de nummer één promoveert en Swift verloor al twee keer en staat daardoor derde. "Dat we zoveel scoren is leuk, maar geen doel op zich", zegt trainer Dennis Plantinga er over.

"Ik win liever met 10-9 dan dat we met 44-43 verliezen. In wedstrijden tegen de andere topploegen in deze klasse wordt wat anders gevraagd dan het scoren van veel doelpunten. Maar we hebben alles nog in eigen hand en ik ben er van overtuigd dat we het kunnen laten zien in de komende weken."

Zaalseizoen 2019/2020

uitslagen Swift Valto-Swift 19-30 Swift-GKV 31-29 Sporting Trigon-Swift 30-29 Swift-Vriendenschaar 32-9 KVS-Swift 25-22 HKV/Ons Eibernest-Swift 21-42 Swift-VEO 40-19 Swift-Valto 34-27 Stand aan kop: 1.KVS 8-14 2.GKV 8-13 3.Swift 8-12

Stephan den Boer en Gijs Gillissen zijn de topscorers van Swift dit zaalseizoen. Ook zij zeggen niet veel bezig te zijn met het grote aantal doelpunten. "Het is natuurlijk hartstikke leuk om de club met de meeste doelpunten van heel Nederland te zijn", zegt Den Boer. "Maar daar zijn we niet mee bezig. Hoe het kan dat we maar derde staan in de Overgangsklasse? Ik denk omdat in de wedstrijden dat we minder scoorden duidelijk is geworden dat we verdedigend minder sterk zijn. Minder sterk dan aanvallend in ieder geval."

Geen onderlinge strijd

Ook Gillissen vindt de titel 'meest productieve club van Nederland', slechts een leuke bijzaak. In de laatste wedstrijd tegen Valto scoorde hij twaalf keer, maar ook dat maakt hem niet veel uit. "We kunnen over veel schijven aanvallen en moeten gewoon de spelers zoeken die het best in de wedstrijd zitten. Dan hebben we ook de meeste kans om te scoren. We gunnen elkaar de doelpunten wel."

Swift juicht na één van de 260 doelpunten in dit zaalseizoen (foto: Rien Paardekooper)

Om kampioen te kunnen worden zal Swift zowel KVS als GKV nog moeten passeren op de ranglijst. Die laatste club is morgen in Gorinchem de tegenstander. Een cruciale wedstrijd voor Swift, dat bij verlies de titel wel kan vergeten.

Lees ook: