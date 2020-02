Zeeuwse basisscholen sluiten zich aan bij praktijkpabo

Kinderen in de klas op een basisschool (archief) (foto: Omroep Zeeland)

"De praktijkpabo is een mooie manier om te voorkomen dat jongeren uit de regio hier wegtrekken", vertelt Maarten van der Kooij voorzitter van VPCO Tholen. "Met deze onderwijsvorm voorkom je dat ze automatisch wegtrekken naar, in dit geval, Ede. Maar het helpt ook om toekomstige leerkrachten uit andere regio's hierheen te halen."

Pabostudenten die kiezen voor de praktijkpabo lopen twee dagen stage, studeren twee dagen thuis en hoeven maar één dag per week daadwerkelijk naar de colleges op de onderwijsinstelling waar ze de pabo-opleiding volgen. Die colleges beginnen pas om 10.30 uur. Dat maakt het voor studenten aantrekkelijker om in de buurt stage te lopen, in plaats van in de plaats waar de pabo-opleiding gevestigd is.

'Erg lastig om hier stage te lopen'

Volgens Van der Kooij reageren de Thoolse onderwijzers positief. "Een van onze leerkrachten vertelde mij laatst dat het in zijn tijd op de pabo de studenten erg lastig gemaakt werd om hier stage te lopen, omdat de opleiding meestal ook liever heeft dat de studenten in de directe omgeving op zoek gaan naar stageplekken. Met de praktijkpabo wordt dat veel makkelijker."

Het lerarentekort is een probleem dat extra speelt bij christelijke basisscholen. "Wij hebben een open aannamebeleid voor leerlingen, maar een gesloten aannamebeleid voor personeel. Juist doordat de leerlingen niet noodzakelijkerwijs van christelijke huize zijn, is het des te belangrijker voor ons dat de leerkrachten die boodschap uitdragen. En dan vis je toch in een kleinere vijver", aldus Van der Kooij

Lerarentekort wordt alleen maar erger

Toch vermoedt hij dat het lerarentekort ook bij niet-christelijke scholen speelt en dat het bovendien alleen maar erger zal worden: "We staan volgens mij nog maar aan het begin van een toenemend lerarentekort in het basisonderwijs. Dat zie je al in de randstad, maar je ziet her hier nu ook in toenemende mate."

Naast de drie Zeeuwse schoolbesturen sluiten ook twee besturen uit Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard zich vandaag aan bij de praktijkpabo. In andere regio's zijn er al scholen die hieraan meewerken. Op dit moment zijn er ongeveer honderd studenten die de praktijkpabo volgen.

De handtekeningen worden gezet in Middelharnis en Zierikzee. In totaal gaat het om 37 basisscholen.