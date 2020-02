Zeeland dinsdag weer met staatssecretaris om tafel om te praten over de marinierskazerne

Staatssecretaris Barbara Visser bij aankomst in Middelburg vorige week maandag (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde Dick van der Velde (VVD): "Ik verwacht dat wij te horen krijgen wat er precies zit achter het dilemma dat de staatssecretaris geschetst heeft."

De provinciebestuurder heeft zich geërgerd aan een rapport waarover De Telegraaf heeft bericht. Het ministerie van Defensie zou al in november hebben beschikt over een onderzoek waarin Nieuw-Milligen als een beter plaats wordt gezien voor een nieuwe marinierskazerne dan Vlissingen. Maar het rapport zou binnenskamers zijn gehouden om de toch al moeilijke verstandhouding met de Zeeuwen niet verder te verslechteren.

Het helpt niet als we van alles moeten vernemen 'uit betrouwbare bronnen'. Ik hoop echt dat alles eerlijk en open op tafel ligt." Gedeputeerde Dick van der Velde

'Eerlijk en open'

Van der Velde: "Ik ben benieuwd wat de inhoud van dat rapport behelst." Hij hoopt dat het vertrouwen met Defensie kan worden hersteld: "Het helpt niet als we van alles moeten vernemen 'uit betrouwbare bronnen'. Ik hoop echt dat alles eerlijk en open op tafel ligt."

Stevige brief

In de brief die de Zeeuwse Statenleden hebben gestuurd naar het parlement staat de Zeeuwen zich niet herkennen in het 'dilemma' dat Visser schetst: "De staatssecretaris heeft geen nieuwe, relevante feiten gepresenteerd die een heroverweging van dat besluit [om de marinierskazerne in Vlissingen te bouwen - red] rechtvaardigen".

De Statenleden doen een 'klemmend beroep' aan de Tweede Kamer om te zorgen dat de afspraken met Zeeland worden nagekomen. De brief is door alle Zeeuwse volksvertegenwoordigers ondertekend. Van der Velde: "Het doet me genoegen dat daar in de Staten geen discussie over is geweest."

Het nieuwe overleg staat gepland voor aanstaande dinsdag om 19.00 uur in Den Haag. Het is een vervolg op het gesprek dat de partijen vorige week maandag hadden in Middelburg. De staatssecretaris kwam toen naar Zeeland om tekst en uitleg te geven over het mogelijk afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dat gesprek verliep volgens de Zeeuwse overheden 'koel'. Visser gaf toen voor het eerst toe naar alternatieve locaties voor de kazerne te hebben gekeken.

Niet aan een touwtje

Voor Zeeland zullen de provincie, de gemeente Vlissingen en Waterschap Scheldestromen naar Den Haag gaan. Van der Velde wil de staatssecretaris 'faciliteren in het nakomen van de afspraken' uit 2012.

Als het gesprek toch zal gaan over het niet doorgaan van de verhuizing naar Vlissingen, dan zegt hij: "Ik heb de tegenpartij natuurlijk niet aan een touwtje. Als ze echt van die afspraak af willen, dan gaan we een ander gesprek in."

