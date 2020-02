GOES richt zich op middenmoot van Derde Divisie

Jop Dekker aan de bal namens GOES in de derby tegen Hoek (foto: René van der Vliet)

GOES kan bij een overwinning op Ajax op gelijke hoogte komen met de Amsterdammers en SteDoCo, dat niet in actie komt. "Een zege zou fantastisch zijn", zegt Eikenhout. Met een overwinning komt GOES vaster in de middenmoot te staan.

Eerder dit seizoen ging GOES op eigen veld nog in de slotfase onderuit tegen Ajax (0-1).

Derde Divisie A

stand onderin 10. Ajax 18-26 11. SteDoCo 19-26 12. GOES 18-23 13. Ter Leede 18-20 14. VVSB 18-19 15. DOVO 19-13 16. VVOG 19-9 17. ONS Sneek 19-9

Bij GOES is Merlijn Swennen aan de wedstrijdselectie toegevoegd. De doelman (36) is de nieuwe reservekeeper achter Brian Meulmeester. Swennen stond in het verleden onder de lat bij GPC Vlissingen, Kloetinge en Hoek. In de jeugd keepte hij voor Feyenoord.

'Nood breekt wet'

Swennen trainde donderdagavond voor het eerst mee en wordt direct aan de wedstrijdselectie toegevoegd. "Boris de Mol is geschorst omdat hij een rode kaart bij GOES O19 heeft gekregen, dus Merlijn mag direct op het wedstrijdformulier. Ik had liever gezien dat Merlijn nog meer had getraind, maar nood breekt wet in dit geval", zegt Eikenhout.

Verder ontbreken Lorenzo Hoekman, Miquel Crucq, Sjoerd Verhulst en Ruben Besuyen.