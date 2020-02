Lieven Gevaert (foto: Orange Pictures)

Hoek is na de 2-0 nederlaag tegen GOES gezakt naar de zesde plaats in de competitie en treft zaterdag Barendrecht, dat zevende staat en evenveel punten heeft als Hoek. Winst is voor de Zeeuwse-Vlaamse ploeg noodzakelijk om de achterstand op plek vier (nu zes punten) niet te groot te laten worden.

Trainer Lieven Gevaert vindt dat zijn ploeg beter voetbal laat zien dan voor de winterstop. "Je krijgt niet altijd wat je verdient. Het voetbal loopt beter, maar de punten blijven achterwege."

Derde Divisie A

stand bovenin 1. Sparta Nijkerk 18-46 2. ODIN'59 19-40 3. DVS'33 19-39 4. Harkemase Boys 19-36 5. FC Lisse 19-31 6. Hoek 19-30 7. Barendrecht 19-30

Hoek mist tegen Barendrecht rechtsback Fabian Wilson die vanwege zijn rode kaart tegen GOES voor één duel geschorst is. Steven Smulder of Seppe Vereecke zal de plek van Wilson innemen. Smulder speelde tegen GOES na het vertrek van Wilson op die positie en deed dat naar behoren volgens Gevaert.

Ook Erwin Franse en Sven Mbikulu, die al langer geblesseerd zijn, ontbreken tegen Barendrecht.

Jonathan Constansia (foto: Orange Pictures)

De Bert

Hoek wil verdediger Stefan de Bert (20) uit Vlissingen aan de selectie toevoegen. De Bert, die dit seizoen voor Jong PEC Zwolle uitkwam, trainde deze week opnieuw mee bij Zeeuws-Vlamingen. Hij maakte een goede indruk. Hoek wil zijn overschrijving in orde maken bij de KNVB.

Constansia

Na de verloren wedstrijd tegen GOES uitte middenvelder Jonathan Constansia (foto) zijn ongenoegen via de PZC over (opnieuw) een wisselbeurt. "Ik heb van de week een goed gesprek met Jona gehad", vertelt Gevaert. "Het is inherent aan het voetballen dat je gewisseld wordt. Jona moet beseffen dat hij onderdeel van het team is. Het komt goed."