Euthanasievlag wappert voor gemeentehuis in Tholen

De NVVE-vlag wappert voor het gemeentehuis in Tholen (foto: NVVE)

"De NVVE waardeert het zeer dat een gemeente die voor een belangrijk deel om geloofsredenen tegen euthanasie is, op deze manier medewerking verleent", schrijft de vereniging in een persbericht. Met het hijsen van de vlag in Tholen is de Week van de Euthanasie afgetrapt. Op verschillende plekken in Nederland, de dichtstbijzijnde voor Zeeland is Halsteren, worden komende week informatiebijeenkomsten over euthanasie georganiseerd.

In navolging van de regenboogvlag

De mast werd op 1 mei 2019 geplaatst na een verhitte discussie over het wel of niet hijsen van de regenboogvlag op coming-out day (11 oktober). De partijen in de gemeenteraad kwamen er onderling niet uit en sloten een compromis: wel de regenboogvlag, maar niet eentje van de gemeente zelf. Het vlaggenprotocol werd aangepast en er kwam een vijfde mast bij het gemeentehuis bij.