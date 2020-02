Liever meer werken en minder in de banken: de BBL-opleiding is in trek

Die BBL-variant (Beroepsbegeleidende Leerweg) bevalt ze prima. "Ik was het al snel beu om in de schoolbanken te zitten," vertelt Annemijn. "Als stagiaire loop je een dagje mee, maar nu draai ik dag- en nachtdiensten en werk ik ook in het weekend. Zo leer je het vak echt kennen."

Annemijn werkt bij 's Heerenloo in de gehandicaptenzorg. Kim werkt bij Ter Weel in Goes en verzorgt ouderen. "Ik vind het nog wel fijn om één dag naar school te gaan. Zo kan je ervaringen uitwisselen met klasgenoten. Maar het meest leer je toch in de praktijk en zo leer ik ook of de ouderenzorg bij mij past."

Medewerkers voor de toekomst

In vijf jaar tijd is het aantal studenten dat kiest voor een zogenoemde Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) meer dan verdubbeld. Daardoor neemt het aantal leerlingen bij de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) licht af. Volgens directeur René van der Waal van de opleidingen Zorg en Welzijn van Scalda komt dit omdat er meer geld naar de zorg is gegaan.

Van der Waal: "Als BBL-student ben je in dienst bij een zorginstelling. Omdat er meer geld is kunnen zorginstellingen meer studenten aan zich binden en daardoor investeren in nieuwe medewerkers voor de toekomst."

Aantal studenten Zorg en Welzijn op Scalda

2015 2016 2017 2018 2019 Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) 2.079 1.899 1.847 1.854 1.878 Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) 518 459 658 914 1.146 Totaal 2.597 2.358 2.505 2.768 3.024

Ook de technische BBL-opleidingen zijn in trek. Ook in die sector is een personeelstekort. Toch is het belangrijk om waakzaam te zijn voor deze ontwikkeling, vindt ook de directeur. De studenten worden ingezet als medewerkers. "Wij vinden het belangrijk dat ze goede begeleiding en een goede opleiding krijgen. En daar is de praktijk het mee eens."

Goede begeleiding in de praktijk

De praktijkbegeleiders van Kim en Annemijn zijn blij met de extra handjes. De twee studenten weten in ieder geval zeker dat ze later de zorg in gaan. Annemijn: "Elke dag is anders en dat is leuk!"