Zit er lood in jouw drinkwaterleiding? De meeste Zeeuwse gemeenten hebben geen idee...

Is het water uit jouw kraan veilig en loodvrij? De gemeente heeft geen idee... (foto: Pxhere)

De gemeenten Goes, Reimerswaal en Hulst hebben niet of niet op tijd gereageerd op de vragen van de NOS. Daarom ontbreken hun gegevens in het overzicht. Ook aan Omroep Zeeland kunnen ze niet of nog niet melden hoe het zit met de loden leidingen in de gemeentegrenzen.

Wel gereageerd

De overige gemeenten hebben wel gereageerd. Zij hebben aan de NOS gemeld niet te weten of er loden leidingen binnen de gemeentegrenzen zijn. Het gaat dan om de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen, Veere, Middelburg, Vlissingen, Borsele, Kapelle, Sluis en Terneuzen.

Kaart van gemeenten met het antwoord op de vraag of er loden leidingen zijn binnen de gemeentegrenzen (foto: NOS)

Landelijk weten op zijn minst 165 gemeenten niet of er binnen de eigen grenzen nog gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen, meldt de NOS. Daarvan weten er 93 zelfs niet of panden die door de gemeente zelf worden beheerd nog loden leidingen bevatten. Het merendeel erkent dat dit ook kan gelden voor basisscholen en kinderdagverblijven. Aan de enquête van de NOS deden 217 van de 355 gemeenten mee. Van de 138 overige gemeenten is het dus niet bekend.

Verhoogde loodconcentratie

In Utrecht werd onlangs op zes basisscholen een verhoogde loodconcentratie aangetroffen. Daarom mag daar nu niet meer uit de kraan worden gedronken. Eerder gebeurde hetzelfde op een aantal Amsterdamse scholen.

Juist voor kinderen tot 7 jaar is het schadelijk om water te drinken uit loden leidingen. Bij deze groepen tast het lood de hersenen aan, wat kan leiden tot afname van het IQ met 2 tot 5 punten. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan een verhoogde bloeddruk en nierfalen veroorzaken.

Fleswater in plaats van kraanwater

Het RIVM, de Gezondheidsraad, de GGD en het ministerie van Binnenlandse Zaken raden het drinken van kraanwater uit loden leidingen al jaren volledig af. Zelfs bij twijfel over het type leiding moet je volgens die instanties voor de zekerheid fleswater drinken in plaats van kraanwater.