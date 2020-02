Acht maanden cel geëist tegen jarige verdachte voor kindermishandeling en diefstal

Rechtbank Middelburg (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De man werd bij de zitting als eerst gefeliciteerd met zijn verjaardag door de voorzitter van de rechtbank, die zich kon voorstellen dat hij zich deze dag anders had voorgesteld. De verdachte zei echter blij te zijn dat de zaak eindelijk behandeld wordt na 2,5 jaar. De strafbare feiten speelden zich tussen 2015 en 2017 af.

Overschrijding van de redelijke termijn

Het Openbaar Ministerie gaf toe dat de behandeling van deze rechtszaak veel te lang op zich heeft laten wachten. De 'overschrijding van de redelijke termijn' is ook de reden dat tien van de achttien maanden celstraf voorwaardelijk opgelegd zijn.

De Goesenaar stond terecht voor diefstal van een auto en portemonnee, een poging tot straatroof, tanken zonder te betalen en kindermishandeling. De man bekende de woninginbraak in Lewedorp, waarbij autosleutels en geld werden gestolen, samen met een maat te hebben gepleegd. Hij had geld nodig om drugs te kopen.

Ook de poging om een vrouw op straat te beroven in Goes, was ingegeven door de zucht naar drugs, erkende de man. Het tanken zonder te betalen in 's-Heer Hendrikskinderen, ontkende de verdachte opzettelijk te hebben gedaan. Hij sprak over 'vergeten te betalen'.

Kindermishandeling en verwaarlozing

De rechtbank noemde op zitting de kindermishandeling en verwaarlozing de zwaarste verdenking. Daar was de verdachte het mee eens. De man en zijn toenmalige vrouw, ook drugsverslaafd, zouden haar twee dochters hebben geslagen, te weinig eten hebben gegeven en in een vervuilde woning hebben laten wonen.

De man ontkende dat grotendeels. Volgens hem is vooral zijn toenmalige vrouw en dus de moeder van de meisjes verantwoordelijk voor deze feiten. De man gaf toe één van de dochters één keer een corrigerende tik aan de zijkant van haar hoofd te hebben gegeven, maar hen verder nooit mishandeld te hebben.

Hij vertelde destijds te varen en steeds twee weken weg en twee weken thuis te zijn geweest. Op de momenten dat hij thuis in Axel was, zouden de kinderen zeker voldoende te eten hebben gehad. Ook de klappen kwamen niet van hem, maar van hun moeder. De meisjes zelf en hun oma hebben echter verklaard dat zowel vader als moeder hen sloegen.

Dat het huis vervuild was, ontkende hij niet. Maar dat er beschimmeld eten en uitwerpselen van dieren in de woning lagen, zou pas zijn gebeurd toen hij het gezin al verlaten had.

Thuissituatie schrijnend

Het Openbaar Ministerie noemde de thuissituatie van de meisjes schrijnend. Na meldingen van school dat er sprake was van blauwe plekken en dat de kinderen ondervoed waren en altijd honger hadden, kwam de kinderbescherming in beeld. Die heeft de meisjes uit huis gehaald.

De advocaat van de verdachte pleitte er voor dat de man niet meer de gevangenis in hoeft, maar meteen klinisch kan worden opgenomen om aan zijn verslaving te werken. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. De moeder van de kinderen moet op een later moment voor de rechtbank verschijnen.