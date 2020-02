Stilgelegde bulkcarrier naar Zeeuwse wateren voor ontgassing

Op Marine Traffic zie het schip voor de Bevelandse kust liggen. (foto: Google Maps)

Het schip vervoert een lading Hot Briquetted Iron (ijzerertsen). Op zich geen gevaarlijke stof, maar als het gaat broeien - wat nu het geval is - ontsnappen er mogelijk gassen zoals waterstof. Waterstof is ontvlambaar en kan dus een explosie veroorzaken. "Vandaar dat we alles nauwlettend in de gaten houden", zegt woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat.

Geen gevaar voor burgers

De betrokken autoriteiten hebben de afgelopen dagen een plan opgesteld om het schip veilig te verplaatsen. Het ligt nu stil bij ankerplaats Everingen, vlak voor de kust tussen Borssele en Ellewoutsdijk. Volgens de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit Vlissingen is er geen gevaar voor burgers. De zestienkoppige bemanning is ook nog steeds aan boord.

Het schip ligt net onder het gele ankertje (foto: Google)

Bij Everingen moet het schip ontgast worden. "Dat gebeurt door stikstof", vertelt De Feijter. "Stikstof is zwaarder dan waterstof. Dat pompen we erin, zodat het waterstof naar buiten gaat tot aanvaardbaar niveau." Ankerplaats Everingen is daarvoor de geschikte plaats omdat het qua scheepsverkeer geen druk aangevaren plek is en het er rustiger is dan op open zee.

Experts doen metingen

Toch was de keuze voor Everingen geen lichtzinnig besluit. "Het is niet iets wat heel regelmatig voorkomt", zegt De Feijter. Hoelang het ontgassen duurt, is nog niet duidelijk. "We hebben de intentie het zo snel mogelijk te doen." Tot die tijd wordt het schip goed in de gaten gehouden. "Experts doen regelmatig metingen zodat we de situatie goed in de gaten kunnen monitoren."