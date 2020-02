Medewerkers en bewoners Tragel ziek na uitbraak norovirus

Iedere besmette locatie krijgt extra desinfecteerde middelen en beschermingsmaterialen. (foto: slavoljubovski)

"Op één locatie is het norovirus bevestigd", zegt woordvoerder Petra Elbertsen van Tragel. "Bij negen andere huisnummers, verdeeld over zes woonlocaties, hebben we het vermoeden dat het om het norovirus gaat." Een eerste vermoeden van het virus ontstond eerder deze week op Tragel-locaties in de wijk De Sterre in Clinge.

Het besmettelijke norovirus kan een onsteking van de darmen veroorzaken. Deze vorm van buikgriep komt in Nederland veel voor, vooral in de winter. Besmetting gebeurt vooral via de handen. Het virus kan bijvoorbeeld op de wc-bril, de spoelknop van het toilet, kranen en deurklinken terechtkomen, maar ook via de lucht worden verspreid. Iedereen kan worden besmet met het norovirus, maar mensen die in groepen bij elkaar zijn, zoals in een verpleeghuis of kinderopvang, lopen wel een verhoogd risico. bron: RIVM

De beperkingen duren tot en met volgende week vrijdag, 14 februari. Elbertsen: "Dat is om de verspreiding van het virus kan tegen te gaan." Ook krijgt iedere (vermoedelijk) besmette locatie extra desinfecteerde middelen en beschermingsmaterialen.

Twee maanden geleden in Vlissingen

Volgende week kijkt Tragel of de maatregelen hebben geholpen en wordt er besloten of de locaties na vrijdag weer open kunnen. Tragel is niet de eerste zorginstelling die door het norovirus getroffen wordt. In december werden verschillende woningen van zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen tijdelijk gesloten nadat het besmettelijk virus daar rondwaarde.

