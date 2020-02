Het Zeeuwse volkslied verbindt al honderd jaar

"Als ik het hoor dan kan ik wel meezingen, maar verder weet ik het echt niet", zegt Dien Platschorre. Maar Leni Polfliet uit Goes zegt de eerste zinnen van het volkslied moeiteloos op. "Ik leerde dat de kinderen op school aan omdat ik het belangrijk vond dat we het Zeeuwse Volkslied konden zingen", zegt ze.

Annexatie Zeeuws-Vlaanderen

Het lied ontstond in 1919 als reactie op een poging van de Belgen om Zeeuws-Vlaanderen te annexeren. Je zou dus denken dat deze viering een jaar te laat is, maar initiatiefnemer en CDA-raadslid Mitchel Vermeulen zegt dat het nog nét kan. "De aankondiging van het lied was op 7 februari 1919 dus dat betekent dat het lied toen nog niet verschenen was. Daarnaast is de componist ook overleden op 7 februari dus die data vallen heel mooi samen."

De bezoekers kregen een ansichtkaart met de tekst van het Zeeuwse Volkslied erop zodat ze konden meezingen (foto: Omroep Zeeland)

Het thema van de middag is verbinding, want Vermeulen vindt dat het lied de Zeeuwen met elkaar verbindt. "Het lied is geschreven om de provincie te behouden zoals we die nu nog kennen. Toen verbond dat de mensen met elkaar en dat is tegenwoordig nog steeds belangrijk, bijvoorbeeld om eenzaamheid te bestrijden", aldus Vermeulen.

Behalve het volkslied werden er vanmiddag ook andere verhalen en liedjes gebracht over de de geschiedenis van het lied.

