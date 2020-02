Vlaamse zorgstudenten weer aan de slag in Zeeuwse zorginstellingen

Eén van de Vlaamse studenten die de vorige keer stage liep in Rozenoord. (foto: Omroep Zeeland)

"Normaal krijg je als student tijdens de stage ook de rol van een student", zei student Jeroen Loos uit Brugge na de stage vorig jaar. "In Sluis kregen wij echt de kans om de theorie om te zetten in de praktijk." De studenten worden in acht weken opgeleid om een afdeling over te nemen van het personeel. Ze beginnen als stagiaires, maar runnen aan het eind van hun stage de afdeling zelfstandig.

Zeeuwen naar Vlaanderen

Het is de bedoeling dat de studentenuitwisseling volgend schooljaar (2020 - 2021) ook de andere kant op gaat werken en Zeeuwse studenten in Vlaanderen ervaring op kunnen doen. Als dat van start is gegaan, wordt energie gestoken in het uitbreiden van het aantal deelnemende zorglocaties in Zeeuws-Vlaanderen zodat meer Vlaamse studenten aan deze kant van de grens stage kunnen lopen.

Lees ook: