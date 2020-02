Deze twee schaatsbroers dromen nog steeds over de Elfstedentocht

Als hij snel komt, behoren de broers Mesu uit Middelburg tot de topfavorieten voor de zege van de Elfstedentocht. Erwin won in 2015 de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee, Niels deed dat in 2016. Maar de échte, Friese Elfstedentocht is er tot de dag van vandaag nog nooit van gekomen.

De broers doen er alles voor om klaar te zijn voor die ene dag. Draaiboeken voor de tocht liggen al klaar en alle trainingen zijn erop aangepast. Het enige probleem? Het is niet koud genoeg. De tocht werd voor het laatst gereden in 1997. In Elf Steden / Twee Dromen worden herinneringen opgehaald aan die laatste tocht van bijna twintig jaar geleden. Vader Peter deed toen als toerrijder mee, en noemt het de mooiste dag van zijn leven.

De documentaire "Elf Steden, Twee Dromen" gaat over de broers Erwin en Niels Mesu (foto: OZ)

Documentairemaker Daniel Godhino Vega: "We hebben het in slechts een paar maanden gefilmd. Je ziet de schaatsbroers toen ze door ons intensief werden gevolgd. Ze waren toen op hun toppen van hun kunnen. Als ik de docu zie, krijg ik telkens een hunkering naar de Elfstedentocht."

Huidkanker

Niels Mesu hield er ook goede gevoelens aan over: "Ik vind het een hartstikke mooie documentaire geworden. Het was leuk, maar ook intensief om een cameraploeg de hele dag bij je te hebben. Ik moest geen rekening houden met ze, maar stiekem doe je dat toch."

Hij gaat verder: "Helaas heb ik na die periode opnieuw huidkanker gekregen. Ik weet nog steeds niet of ik helemaal schoon ben. Met sporten moet ik daarom voorzichtig zijn. Dat vind ik niet makkelijk."

Luister hier naar het gesprek met het tweetal:

Niels Mesu moet tegenwoordig voorzichtig zijn

Afgelopen jaren

in de jaren na de documentaire is er veel gebeurd in het leven van de broers Mesu. Niels, die aanvankelijk heel goed herstelde, kreeg opnieuw te maken met een groeiend melanoom en heeft uiteindelijk de topsport vaarwel moeten zeggen. Broer Erwin heeft ook een periode niet geschaatst. Hij trok in de zomer van 2019 drie maanden met een camper door de alpen maar heeft begin dit jaar toch weer besloten te gaan schaatsen.

Hij heeft zijn schaatscarrière weer opgepakt en maakt nu deel uit van Douma Staal in de beloftendivisie. Hij werd vorige week nog zesde in de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.