Korte toon van luchtalarm betekent onderhoud geslaagd

Zoals bij het gebouw van Rijkswaterstaat in Middelburg. Een onderhoudsmonteur heeft net de kast aan de paal open geschroefd. "Wat mensen niet beseffen is dat er best wat elektronica komt kijken bij het luchtalarm", legt Piet Kesteloo uit. Hij is van de Veiligheidsregio Zeeland, opdrachtgever van het onderhoud.

Gejank

"In de kast zitten accu's om te zorgen dat het luchtalarm zelfstandig werkt", vervolgt Kesteloo. "Er zitten ook versterkers in, omdat bovenin luidsprekers zitten. Daaruit komt het 'gejank' wat iedereen de eerste van iedere maand hoort." Die toon duurt 1 minuut en 26 seconden. Zeeland heeft 200 van die waarschuwing- en alarmeringssystemen, verspreid over de hele provincie.

Op deze plekken staan het waarschuwings- en alarmeringssysteem in Zeeland (foto: Veiligheidsregio Zeeland)

De Veiligheidsregio Zeeland krijgt regelmatig meldingen van mensen die op de eerste maandag van de maand de sirene niet hebben gehoord, zegt Kesteloo. "Dan checken we altijd of de melding klopt of dat iemand op een verkeerde plek stond en daardoor niets hoorde. Als we zelf de storing constateren wordt het onderhoudsbedrijf er op afgestuurd."

Korte toon

Ter afsluiting van het onderhoud is een korte toon te horen. "De monteur belt met de meldkamer van ons en meldt dat het onderhoud klaar is", aldus Kesteloo. "De centralist kan via de computer de betreffende mast opzoeken en een korte testtoon laten horen. Als de monteur die ook hoort is het onderhoud geslaagd en is hij klaar."