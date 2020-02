Man scheurt onder invloed van drugs politie voorbij

speekseltest om drugsgebruik in het verkeer op te sporen (foto: Omroep Zeeland)

Op de Tractaatweg in Terneuzen werden agenten rond 22.00 uur ingehaald door een personenauto die met 160 kilometer per uur reed. De auto is aan de kant gezet. De 31-jarige Terneuzenaar die de auto bestuurder, bleek onder invloed van THC te zijn. Ook hij is meegenomen naar het politiebureau waar een bloedproef van hem is afgenomen. Hij kreeg net als de man uit Antwerpen een rijverbod van 24 uur.

In Kapellebrug controleerden agenten rond 20.20 uur een auto met Belgisch kenteken. Uit de auto kwam een henneplucht. Uit een speekseltest bleek dat de bestuurder, een 29-jarige Antwerpenaar, onder invloed van THC was, de werkzame stof in wiet. Op het politiebureau is een bloedmonster van hem afgenomen. Dit zal onderzocht worden, waarna de officier van justitie beslist over een passende straf voor de Belg.

Valse kentekenplaten

In Westdorpe werd rond 21.15 uur de auto van een 22-jarige man uit Zelzate aan de kant gezet. Het identificatienummer van het voertuig kwam niet overeen met het Litouwse kenteken. De auto van de man gaat door de politie op herkomst onderzocht worden.

De drie mannen zijn betrapt tijdens een gezamenlijke controle van de Koninklijke Marechaussee, de Belgische en Nederlandse politie.