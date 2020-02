Gevonden naamloos graf Watersnoodramp is in Nieuwerkerk en is dat van een man

Het monument voor de slachtoffers van de Watersnoodramp in Nieuwerkerk (foto: Omroep Zeeland)

Wie er in het graf ligt, is nog niet bekend. Verder onderzoek moet dat gaan uitwijzen. Dat er nog een naamloos graf lag op de begraafplaats in Nieuwerkerk was onbekend omdat het graf niet staat geregistreerd bij de gemeente. Eind 2013 gebeurde hetzelfde in Ouwerkerk. Toen werd daar naast het Watersnoodmonument ook een onbekend graf aangetroffen van een vrouw. Beide graven komen niet voor in de officiële registratie van de gemeente.

Nader onderzoek moet definitief uitsluitsel geven over het onbekende graf in Nieuwerkerk. Zo moet de plek volgens forensisch onderzoeker Hans Geldof van de politie nog met een grondradar onderzocht worden. "Maar de aanwijzingen zijn dusdanig dat we er vrijwel zeker van zijn dat het graf er is", aldus Geldof. Vervolgens moet burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland toestemming geven het graf op te graven.

Eerdere opgraving van onbekende graven in Serooskerke (S-D) (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de open dag van het Watersnoodmuseum werd er meer bekendgemaakt over de vondst en het DNA-verwantschapsonderzoek. In 2013 is dat onderzoek gestart in een laatste poging om de nog niet geïdentificeerde slachtoffers van de Ramp alsnog een naam te kunnen geven. Hiervoor zijn in verschillende plaatsen onbekende slachtoffers opgegraven om DNA af te kunnen nemen. Dat is vergeleken met DNA dat nabestaanden van de slachtoffers hebben afgegeven.

Van de 1.836 slachtoffers, zijn er ruim honderd nooit geïdentificeerd. Voor zover bekend kon er door het onderzoek aan drie onbekende slachtoffers een naam gegeven worden, waaronder Maatje Verhelst uit Nieuwerkerk en Maria Magdalena de Koster uit Kruiningen. Daarnaast is er nog een graf waarvan bekend is dat er twee verwanten in liggen, vader en zoon of twee neven. Maar volgens de officiële lijst van vermisten komt zo'n combinatie niet voor en Geldof verwacht dan ook dat deze graven voor altijd een mysterie blijven.

