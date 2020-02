Shirin van Anrooij rijdt naar podium in Krawatencross

Shirin van Anrooij boekt een knappe prestatie in Lille (foto: Omroep Zeeland)

Al in de eerste ronde werd de toon gezet. Alvarado en Worst reden weg bij de rest en Van Anrooij kon het tempo van de twee dames niet bijhouden. In de achtervolgende groep kon ze echter wel standhouden. Samen met Katherine Compton, Inge van der Heijden en Sanne Cant richtte ze zich op de derde plaats. Dat Van Anrooij over goede benen beschikte, werd snel duidelijk toen ze even later met Van der Heijden een gaatje sloeg op de twee andere dames.



In de laatste ronde bleek het verschil met de koplopers rond de dertig seconden te liggen. Van Anrooij wist in de eindsprint haar landgenote Van der Heijden te kloppen en zo knap naar het podium te rijden bij de elite dames. De winst in de Krawatencross ging naar wereldkampioene Alvarado.