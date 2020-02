Kidane en Sanderse winnen Grevelingencross

Monica Sanderse (foto: Omroep Zeeland)

De top drie bij de mannen zat dichtbij elkaar. Tussen winnaar Kidane en nummer drie Erwin Harmes zat slechts 24 seconden. Tweede werd Ricardo Sint Nicolaas uit Middelharnis.

Vrouwen

De wedstrijd bij de vrouwen werd gewonnen door Monica Sanderse. De Vlissingse had ruim een half uur nodig en hield precies vijf seconden over op de finish op nummer twee Laurey van den Berge uit Sommelsdijk. Derde werd Lydia Kleinjan uit Goes, die bijna vier minuten trager was dan Sanderse.

De Grevelingencross is de zesde wedstrijd in een cyclus van zeven die meetelt om de Zeeuwse crosscup. Yunis Stitan en Monica Sanderse hadden zich al verzekerd van de eindwinst in dit klassement. De laatste wedstrijd in dit klassement is op 29 februari in Vlissingen de Kustcross.

Grevelingencross, Bruinisse (8 kilometer)

uitslag mannen 1. Okbazdi Kidane Poortvliet 26.33' 2. Ricardo Sint Nicolaas Middelharnis 26.44' 3. Erwin Harmes Middelburg 26.57'

