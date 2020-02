Hoek verliest opnieuw, deze week is Barendrecht te sterk

Reguillo Vandepitte legt aan voor de 1-1 (foto: P. Maljaars)

Na slechts twee overwinningen in de afgelopen negen wedstrijden moest Hoek vandaag winnen om niet definitief de aansluiting met de top-vier te verliezen. Trainer Lieven Gevaert greep in op drie plekken in zijn basisopstelling. Sepp Vereecke verving de geschorste Fabian Wilson. Aaron Verwilligen startte in de basis ten koste van Kim Van den Bergh en Jonathan Constansia moest op de bank plaats nemen ten faveure van Abdoe Abdenbi.

Met het nieuwe drietal in de basis keek Hoek alweer snel tegen een achterstand aan. Barendrecht, met Yarick Dorst uit Bruinisse op de bank, scoorde na zes minuten spelen de openingstreffer. Stanley Husen kon na een corner vrij de bal in het doel koppen. Na een aantal kansen voor Hoek via Embrechts (schot van dichtbij over) en Vandepitte (schot over) was het alsnog Vandepitte die tien minuten voor de rust de gelijkmaker maakte. Wederom viel de goal na een corner.

Buitenkansje

Vlak voor rust kwamen de bezoekers opnieuw op voorsprong. Na een overtreding van Karim Bannani in het eigen strafschopgebied legde scheidsrechter Matthijs Jobse uit Sint-Laurens de bal op de stip en benutte Tim Eekman het buitenkansje.

Net de na de hervatting kreeg clubtopscorer Rik Impens de kans op de gelijkmaker. Maar hij kon een afgemeten voorzet van Ruben de Jager niet achter de Barendrecht-doelman krijgen. Halverwege de tweede helft was er nog consternatie omdat een deel van het Hoek-publiek dacht dat Marouane Bakour zijn tweede gele kaart kreeg. Na afloop van de wedstrijd legde arbiter Jobse uit dat niet Bakour, maar teammanager Danny de Vrieze van Hoek een gele kaart had gekregen in de eerste helft.

In het slot van de wedstrijd waren de grootste kansen voor Barendrecht, maar Husen, Bakour en Mourtis konden Hoek-doelman Jordi de Jonghe niet meer passeren. Door het verlies van Hoek zakt de ploeg verder weg op de ranglijst. Het staat nu op de achtste plek.

Later vandaag vind je hier beelden van de wedstrijd Hoek - Barendrecht.

Scoreverloop

0-1 Stanley Husen (6)

1-1 Reguillo Vandepitte (35)

1-2 Tim Eekman (45+2/penalty)

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Sepp Vereecke, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani, Reguillo Vandepitte, Aaron Verwilligen (Francis Kabwe Manengela/67) , Steven Smulder, Rik Impens, Ruben de Jager (Robin Nelis/61), Abdoe Abdenbi (Jonathan Constansia/56)