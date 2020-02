Erik geniet van zijn eigen truckrun: 'Trap 'm maar door hoor'

Erik werd op zijn 17e getroffen door een zwaar ongeluk. Een van zijn vaste verzorgers, Wendy Bolle, regelde met de stichting Noah4All dat hij in zijn rolstoel met een vrachtwagen mee kon. "Dat is toch fantastisch dat dat kan", zegt Wendy. "Hij wist echt van niets en was totaal verrast. Dat gezicht toen hij de vrachtwagens aan zag komen..."

Trap 'm maar door

Erik was inderdaad totaal verrast. "Ik ben er stil van, heb er geen woorden voor. Kunt u dat begrijpen?", zegt hij. "Wat geweldig is dit." Tijdens de rit zat Erik, samen met zijn ouders, te genieten. "Trap 'm maar door hoor, zooo ja!"

Erik en de chauffeurs van de karavaan maakten een rit over Schouwen-Duiveland, met een tussenstop op Neeltje Jans. "Die smile van Erik in de vrachtwagen, daar doen we het voor ", zegt Frank Bakker, de voorzitter van de stichting Noah4All. "Dat is de reden dat we dit doen. Een beetje geluk brengen voor die mensen, het is soms zo simpel."