Gelukkig GOES mag houtwerk dankbaar zijn in Amsterdam

Jelle Klap van GOES in duel met Jake Wollgarten van Ajax (foto: Orange Pictures)

GOES kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Steve Schalkwijk profiteerde van een defensieve fout bij de thuisploeg en na een voorzet vanaf links van Daniel Wissel wist Schalkwijk de kans simpel te benutten. Ajax was niet geschrokken van de vroege achterstand en probeerde de gelijkmaker te maken. Dat gebeurde even later ook nadat Jelle Klap de bal niet weg wist te werken vlak voor het doel van GOES. De bal kwam vervolgens terecht bij Koen Blommestijn die de 1-1 op het scorebord bracht. In de resterende minuten van de eerste helft was Ajax de betere ploeg en kreeg het ook een aantal kansen om op voorsprong te komen. Brian Meulmeester hield zijn ploeg op de been waardoor GOES de rust schadevrij wist te halen.

Houtwerk houdt GOES op de been

Ook in de tweede helft was Ajax de ploeg met de kansen. Na een corner werd Meulmeester bijna verrast en viel de bal op de lat waardoor GOES ontsnapte aan een achterstand. Een kwartier voor tijd raakte Ajax opnieuw het aluminium. Meulmeester was al verslagen, maar de paal bracht deze keer redding. Ajax was naarstig op zoek naar de winnende treffer, maar kampte even later opnieuw met pech. Marijn Sterk zag een afstandsschot op de onderkant van de lat belanden. GOES kraakte, maar hield wonder boven wonder stand.



Ook in de slotminuten werd niet meer gescoord. Daarmee eindigt het duel tussen beide teams in 1-1. Voor GOES zal het ervaren worden als een zwaarbevochten punt. In de stand blijft GOES op de twaalfde plaats staan.

Scoreverloop

0-1 Steve Schalkwijk (8)

1-1 Koen Blommestijn (21)

Opstelling

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jarreau Manuhuwa, Sherief Tawfik (Jesse Bank/87), Jop Dekker, Tim de Winter, Ruben Hollemans, Remon de Vlieger (Nazario de Fretes/79), Mart de Kroo, Steve Schalkwijk, Daniel Wissel