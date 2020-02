Schweerman dendert door naar finale NK squash

Piëdro Schweertman in actie op het NK Squash in Amsterdam (foto: Gerhard Nel)

In de halve finale ging het net als in zijn eerste twee partijen eenvoudig voor Schweertman. Als huidig Nederlands kampioen is hij opnieuw de favoriet voor de eindzege. Tegen Penders won Schweertman in drie sets (11-5, 11-7 en 11-8).

Eerder versloeg hij al Jeroen Mulderij in drie sets (11-6, 11-9 en 11-2). In de kwartfinale stuitte Schweerman op Ishmael Mubure waar hij weinig moeit mee had. Ook hij werd in drie sets verslagen (11-1, 11-3 en 11-5).

Morgen speelt Schweertman de finale tegen Marc ter Sluis. Dan kan hij voor de vierde keer op een rij Nederlands kampioen worden.