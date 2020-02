Meatless wint Zeeuwse PioniersPrijs 2019

Meatless heeft zich - mede door grote uitbreidingsinvesteringen in 2019 - een unieke positie veroverd in de groeiende markt van vleesvervangende producten. Het bedrijf levert daarmee een bijdrage aan de verduurzaming van de wereldwijde voedselproductie. Het bestaat inmiddels zo'n vijftien jaar. Daarvan was er vooral in de beginjaren sprake van pionieren, maar inmiddels heeft het bedrijf bewezen een blijvertje te zijn. Bewust omgegaan met voeding is geen niche meer, maar een steeds algemener fenomeen.

Publieksprijs

Naast de juryprijs werd er ook nog een publieksprijs uitgereikt. Twee weken lang kon er online gestemd worden op de vijf genomineerden van 2019. De meeste publieksstemmen gingen uiteindelijk naar kunstproject Zeeuws Meisje #gelijkheid van Rem van den Bosch, dat de hele wereld overgaat.

Meatless wint Pioniersprijs (foto: Omroep Zeeland)

De Pioniersprijs wordt uitgereikt aan een persoon, onderneming of organisatie in of uit Zeeland die zich onderscheidt en daarmee een positief beeld geeft over de provincie en de kansen in Zeeland. De prijs is een initiatief van De Zeeuwse Connectie. De prijs wordt sinds 2013 uitgereikt.

De andere genomineerden voor de Zeeuwse Pioniersprijs 2019 waren UC360 in Goes, Pieter Joziasse van Medisol en het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

(foto: Stichting De Zeeuwse Connectie)

