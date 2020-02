Storm Ciara nadert Zeeland, Westerscheldeferry later uit de vaart

Vlissingen (foto: Kees Marijs)

Vooral op dijken en bruggen zal het verkeer last hebben van de harde wind. Rijden met een lege vrachtwagen of een aanhanger is niet verstandig, waarschuwt Weeronline.

Westerscheldeferry

De Westerscheldeferry vaart nog wel, maar gaat later vandaag uit de vaart. Wanneer dat precies zal zijn, durft Martin Martens van de Westerscheldeferry nog niet te zeggen. "Zolang het verantwoord is, varen we door. En wanneer de dienst uit de vaart wordt gehaald is aan de beoordeling van de kapitein. Maar het is niet de vraag of maar wanneer we de veerboot uit de vaart halen."

Ciara

De eerste storm van het jaar heeft de naam Ciara gekregen. Het KNMI heeft code oranje afgegeven, wat inhoudt dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast.

In Zeeland zijn verschillende sportwedstrijden afgelast. De KNVB schrapte gisteren al alle wedstrijden voor vandaag. Maar ook andere sporten hebben last van de storm. Zo ziet bijvoorbeeld de tegenstander van de handballers van HC Zeeland, Drechtsteden, af van een ritje naar Middelburg en de tegenstander van Dallinga.com heeft zich afgemeld voor de biljartwedstrijd in Sluiskil.

Waarschuwingen

Verschillende organisaties waarschuwen voor de storm. Volgens Rijkswaterstaat kunnen bestuurders maar beter niet met een caravan of lege vrachtwagen de weg op gaan. Staatsbosbeheer zegt dat er zondagmiddag beter niet in het bos kan worden gewandeld, en het Rode Kruis drukt mensen op het hart tuinmeubilair op te bergen, de fiets goed vast te zetten en de boodschappen tijdig in huis te halen.

Hoge golven slaan tegen de Oranjemolen in Vlissingen (foto: Lou Rison | Verzeeuwigd)

In de ochtend en aan het begin van de middag zijn er al zware windstoten met snelheden tot 100 kilometer per uur. Het echte spoken begint in de tweede helft van de middag. Dan neemt de zuidwestenwind verder toe tot een stormachtige windkracht 8, aan zee storm windkracht 9, met in het noordwesten zeer zware windstoten van 100 tot 120 km/u. In het binnenland doen die zich pas voor in de avond. Dan trekt ook een gebied met felle buien over. In de nacht naar maandag verdwijnen de zeer zware windstoten, maar het blijft onstuimig.