Zeer zware editie NK Tegenwindfietsen

De snelste mannen deden tot dusver iets meer dan achttien minuten over de 8,5 kilometer. Bij de vrouwen is de snelste tijd op dit moment net iets over de 20 minuten.

De wedstrijd begon om 10.00 uur. Tweehonderd fietsers verschenen individueel aan de start. Nog eens honders fietsers deden in teamverband mee. Voor het NK Tegenwind moet minstens een windkracht 7 uit het zuidwesten worden afgegeven. Aanvankelijk zou de wedstrijd vandaag om 12.00 uur starten. Maar de organisatie heeft de wedstrijd twee uur vervroegd in verband met de veiligheid. De verwachting is dat de wind aan het begin van de middag zo sterk is, windkracht 9, dat de veiligheid in het geding komt.