Schweertman voor de vierde keer op rij Nederlands kampioen

Piëdro Schweertman in actie op het NK Squash in Amsterdam (foto: Gerhard Nel)

De squasher uit Koudekerke won de finale met 11-6, 11,3, 8-11 en 11-2. Schweertman, die als eerste was geplaatst, was de grote favoriet voor het prolongeren van zijn titel. Het was voor de Walchenaar zijn negende finale en zijn vierde Nederlandse titel.

Eén game verloren

Schweertman (36) verloor in het hele toernooi maar één game. die in de finale. In de eerste ronde versloeg hij Jeroen Mulderij met 11-6, 11-9 en 11-2. Daarna was hij in de kwartfinale met 11-1, 11-3 en 11-5 te sterk voor Ishmael Mubure. In de halve finale versloeg hij gisteren Rick Penders met de gamestanden 11-5, 11-7 en 11-8.