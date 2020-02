Westerscheldeferry uit de vaart

Westerscheldeferry (foto: Jo Dingemanse )

Bij de Veiligheidsregio Zeeland waren rond 16.30 uur zo'n 100 meldingen over stormschade binnengekomen. De meeste meldingen komen van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Albert Heijn aan Het Groene Woud in Middelburg, die momenteel verbouwd wordt, liggen platen los. De brandweer is ter plaatse gegaan om te voorkomen dat de losliggende platen voor gevaar zorgen. Rond 15.00 uur was de situatie onder controle.

De brandweer had de situatie bij de supermarkt snel onder controle (foto: HV Zeeland)

De Veiligheidsregio Zeeland adviseert mensen die niet de weg op moeten, thuis te blijven. Momenteel geldt in Zeeland nog code geel. Tussen 19.00 en 22.00 uur vanavond is code oranje van kracht. Dat houdt in dat er een grote kans op gevaarlijk of extreem weer is. Vanavond kunnen er windstoten tot 120 kilometer per uur voorkomen.