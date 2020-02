Zeeland wordt wakker: Storm, NK Tegenwindfietsen en overval Regiobank

Storm Ciara trok gistermiddag en -avond over Zeeland. Bij de brandweer regende het meldingen over stormschade. Bomen waaiden omver en daken raakten beschadigd. Het schadebeeld zal vandaag echter pas duidelijk worden.

Een van de deelnemers zwoegt onderweg. (foto: Omroep Zeeland)

Het had zo mooi kunnen zijn. Dat was het ook wel hoor, maar door het annuleren van de wedstrijd voor ploegen zullen de organisatoren van het NK Tegenwindfietsen Zeeland toch met een zure nasmaak hebben verlaten. De wind trok te fel aan om het evenement veilig te houden. De fietsers die individueel de storm en Oosterscheldekering trotseerden, konden wel allemaal van start gaan. Bij de mannen was Max de Jong de snelste en bij de vrouwen won Lisa Scheenaard de zesde editie van het evenement. Vanavond in Evenement van de Week een uitgebreid verslag van het NK Tegenwindfietsen vanaf 17.15 uur op tv.

Stormachtige taferelen bij de Zeelandbrug (foto: Arjo Nieuwkoop via Flickr)

Drie mannen die verdacht worden van de overval op de Regiobank in Goes staan vandaag voor de rechter. 19 maart vorig jaar zouden ze gemaskerd en gewapend het bankfiliaal hebben overvallen aan de Voorstad in Goes. We gaan de zaak vandaag uiteraard volgen.

Wolken, zon en wind (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het weer

De wind is de enige vaste factor in het weer vandaag, want die waait stevig door met aan zee een stormachtige westenwind. Er is kans op windstoten van 80 a 90 kilometer per uur. Verder zijn er opklaringen, maar ook buien mogelijk. Met hier en daar zelfs kans op hagel en onweer. De temperatuur schommelt rond de 8 graden.