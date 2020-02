Zeeuw terug uit Wuhan en thuis in quarantaine

Henry Blok en gezin in Wuhan (foto: Henry Blok)

Tegen de NOS zegt Blok dat iedereen in het vliegtuig mondkapjes op had, en de stewardessen witte pakken aan hadden en de meereizende medici gele pakken. De passagiers zijn zowel voor vertrek als na aankomst medisch gecontroleerd. In totaal zaten er vier Nederlanders met twee Chinese familieleden aan boord van het vliegtuig.

Blijven

Blok had vorige week al terug naar huis kunnen komen, maar besloot op het laatste moment toch te blijven. De vrouw van Blok wilde niet weg en wilde haar familieleden steunen. "Er was geen tijd om lange discussies te houden, het was een gevecht tussen hart en verstand", zei Blok daar vorige week over.

Zijn vrouw dacht dat ze veiliger zouden zijn bij haar ouders in het appartement. "Ze was bang dat ze alsnog besmet zou raken in het vliegtuig op weg naar Nederland." Henry en zijn vrouw verbleven met hun kind al die tijd bij hun schoonouders die in het centrum van Wuhan wonen.

